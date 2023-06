Noélia Pereira mostra-se a treinar no ginásio com «a melhor companhia»

Noélia Pereira: «Entrei no Big Brother com 76 quilos e atualmente tenho 55»

Noélia mostra-se no ginásio

Noélia Pereira, ex-concorrente do «Big Brother», partilhou um vídeo na sua página de Instagram, onde se mostra no ginásio a treinar com «a melhor companhia», o marido, José Filipe Sobral

«A melhor companhia no ginásio, o marido, e os melhores soutians de desporto, não há igual, esqueçam! Vão experimentar a uma loja e depois logo me contam», escreveu na mesma rede social.

Noélia Pereira falou recentemente em público da luta que enfrentou contra o seu peso e do seu novo estilo de vida. A ex-concorrente contou ter recorrido à ajuda de um Personal Trainer, Tiago Magalães, que a acompanhou nesta mudança radical.

A algarvia revelou, na altura, já ter perdido mais de 10 quilos em menos de 3 meses e mostrou-se feliz com a sua conquista. Atualmente, segundo revelou no TVI Extra, pesa 55 quilos, quando na sua entrada no Big Brother pesava 76, cerca de 20 quilos.

