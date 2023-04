Esta é a madrugada que eu esperava

O dia inicial inteiro e limpo

Onde emergimos da noite e do silêncio

E livres habitamos a substância do tempo

Sophia de Mello Breyner Andresen



É 25 de Abril. Há 49 anos que é. Mas tornou-se também um dia intenso dentro do Parlamento: Bloco, Chega, PCP e Iniciativa Liberal permaneceram sentados após Santos Silva ter pedido à Rússia para abondonar imediatamente território ucraniano - e quando Lula começou a falar houve bandeiras da Ucrânia dentro do Parlamento. Santos Silva exaltou-se depois de um protesto sonoro e visual do Chega contra a presença de Lula no hemiciclo - o presidente do Parlamento exigiu "educação" e gritou aos deputados do Chega para deixarem de envergonhar Portugal. Quanto ao discurso de Lula (que chegou a culpar a UE e os EUA pela guerra na Ucrânia e que equiparou Putin a Zelensky), o Presidente do Brasil condenou "a violação da integridade territorial" da Ucrânia mas disse que "é preciso falar em paz" - por isso, pediu negociações diplomáticas urgentes. À saída do Parlamento, Lula reagiu assim aos protestos de que foi alvo: "Cena ridícula, que papelão fizeram". Eis o que se passou mesmo: