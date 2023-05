Grupo suíço compra o jornal A Bola

O jornal A Bola vai mudar de mãos. Ao que o +M apurou junto de duas fontes, Mário Arga e Lima, dono d’A Bola e a Bola TV, já terá chegado a acordo com o grupo suíço Ringier, para a venda do histórico título desportivo. Para além do diário, o negócio inclui também a venda do canal A Bola TV.

A informação ainda não foi oficializada internamente, embora comece a circular pela Travessa Queimada, sede do jornal, que o título mudou de mãos.

De acordo com o Portal da Transparência, da ERC, a Sociedade Vicra Desportiva é detida em 95% por Mário Arga e Lima, diretamente e através da Vicontrol SGPS, da qual é o único acionista. Arga e Lima é presidente do conselho de administração, órgão do qual também faz parte Paulo Cardoso.

A informação mantém-se assim porque, explica o regulador ao +M, a ERC ainda não foi notificada da operação, tendo as partes 10 dias para informar a Entidade Reguladora de alterações da titularidade e gestão dos órgãos de comunicação social. O negócio não está sujeito a autorização prévia.

A confirmar-se a compra d’A Bola, esta representa a entrada em Portugal de um grupo que opera em países como Roménia, Bulgária, Polónia e Hungria, está presente em África e entrou já este ano para a Grécia. “Nesta fase, podemos confirmar que estamos em negociações para a aquisição de A Bola, mas ainda não existe qualquer acordo. Divulgaremos mais informações assim que possível“, respondeu ao +M fonte oficial da Ringier, três horas após a publicação da notícia.

De acordo com o Portal da Transparência, o passivo da sociedade Vicra Desportiva ascendia a 14,6 milhões de euros em 2021, e apresenta capitais próprios negativos na ordem dos 2,9 milhões de euros. Em 2021, de acordo com a informação oficial, A Bola registou um lucro de 356 mil euros, depois de ter apresentado um prejuízo da ordem dos 540 mil euros no exercício de 2020.

No final de dezembro, o Sindicato de Jornalistas denunciou as empresas donas do jornal A Bola, revista Auto Foco e A Bola TV ainda não tinham pago o subsídio de Natal e enviou uma exposição à Autoridade para as Condições do Trabalho. Em comunicado, o Sindicato de Jornalistas disse que este “é o sexto ano consecutivo em que a administração entende que não deve cumprir esta obrigação para com os funcionários” e considera que “quase tão grave quanto o atraso é o facto de não ter dado qualquer explicação”.

A situação terá sido entretanto regularizada e neste momento, de acordo com fontes ouvidas pelo +M, os subsídios de férias – para quem já as gozou – já estará a ser pago, o que está a ser associado à entrada de um novo acionista.