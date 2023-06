Documentário "A última fronteira", da CNN Portugal e TVI, nomeado para o Prémio Gabo

"A última fronteira", um documentário do jornalista André Carvalho Ramos, foi nomeado na categoria de Imagem para o Prémio Gabo, no Festival Gabo, o festival de jornalismo mais importante da América Latina.

O documentário que mostrou as disparidades nas políticas da União Europeia perante os refugiados ucranianos e aqueles que não são ucranianos é um dos 50 trabalhos nomeados para o prémio da fundação criada por Gabriel García Márquez.

Aos ucranianos é garantida proteção internacional de forma automática. Para os do Médio Oriente e Norte de África, a realidade não podia ser mais diferente. Ou morrem no mar ou ficam vários anos à espera do processo de asilo. Muitos são hoje sem abrigo no coração de Europa, em Bruxelas, a poucos quarteirões do edifício da Comissão Europeia.

Nos últimos anos, os estados europeus retiraram do mar todos os meios de resgate, fortaleceram todas as fronteiras e pagaram a estados como a Líbia ou a Turquia para evitarem a chegada de novos barcos com refugiados. Ao mesmo tempo, abriram as portas aos ucranianos, comprovando que, afinal, era possível acolher aqueles que morreram às portas da Europa.

O Festival Gabo é organizado desde 2013 pela Fundação Gabo (criada por Gabriel García Márquez) e, de acordo com o site oficial, "é a mais importante celebração da cidadania, do jornalismo e da cultura, oferecendo oficinas, master classes e palestras para todos os curiosos da Ibero-América".

A 11ª edição do Festival Gabo acontece de 30 de junho a 2 de julho em Bogotá, Colômbia, e os prémios serão entregues na gala do Prémio Gabo, a 30 de junho, em Bogotá.