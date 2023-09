"Não é possível indicar previsão de reabertura”. Despiste de camião-cisterna corta A3 na Maia

O despiste de um camião-cisterna esta madrugada obrigou ao corte da autoestrada A3 na Maia, no sentido Sul Norte, indicou fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, à CNN Portugal.

“A via mantém-se cortada, estão a efetuar a limpeza. Não é possível indicar previsão de reabertura”, revelou a mesma fonte.

A ocorrência foi registada às 04:30 para um acidente antes da saída para a A41.

A situação afetou três das quatro vias de circulação na A3 e uma vítima foi assistida no local.

No socorro estão envolvidos os Bombeiros Voluntários de Pedrouços, a Brisa, o INEM e a GNR.