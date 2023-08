Fogo dominado em Vila do Conde e A7 com circulação restabelecida

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Arcos, concelho de Vila do Conde, que obrigou ao corte da A7, nos dois sentidos, já se encontra dominado, em fase de rescaldo, desde cerca das 6:30 desta terça-feira.

Num balanço feito à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que ainda se mantêm no terreno alguns meios dos bombeiros voluntários de Vila do Conde e Póvoa de Varzim em consolidação de rescaldo.

“Neste momento, interessa precaver reacendimentos, pelo que se continua a descarregar água nalguns locais”, acrescentou.

O alerta para o fogo foi dado pelas 13:24 de segunda-feira, tendo-se iniciado em Arcos, freguesia de Rio Mau e Arcos, concelho de Vila do Conde.

As chamas obrigaram ao corte da A7 (Vila do Conde/Famalicão) nos dois sentidos, mas a circulação foi restabelecida por volta das 03:00 desta terça-feira.

O Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto revelou também que, durante a tarde de segunda-feira, quatro bombeiros foram assistidos por exaustão, sendo considerados feridos leves.