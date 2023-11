Crime macabro: um pai e vários familiares condenados por rapto que resultou na morte de um menino de três anos, que estaria "possuído por demónios"

Um pai e vários membros da sua família foram condenados por acusações num caso de terrorismo e rapto em que o seu filho de três anos foi encontrado morto num complexo no Novo México, informaram os procuradores na sexta feira.

Um júri federal condenou quatro membros da família na terça-feira após sua prisão em 2018 após uma rusga no complexo rural do Novo México, disse o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito do Novo México em comunicado de imprensa.

Os agentes da polícia estavam no complexo à procura de Abdul-Ghani Wahhaj, de três anos, que havia sido sequestrado por seu pai, Siraj Ibn Wahhaj, da sua mulher na Geórgia, segundo disseram as autoridades. Os restos mortais decompostos do menino foram encontrados no complexo.

Durante a incursão, as autoridades também encontraram 11 crianças emagrecidas, vestidas com trapos e sem sapatos. Aparentemente, o grupo vivia há meses num terreno cheio de lixo.

Os jurados condenaram Siraj Ibn Wahhaj e o seu cunhado Lucas Morton por acusações que incluíam conspiração para fornecer apoio material a terroristas, fornecimento de apoio material a terroristas e conspiração para assassinar um oficial ou funcionário dos Estados Unidos, segundo as folhas de veredito do júri. Morton foi também considerado culpado de conspiração para cometer rapto com resultado de morte e rapto com resultado de morte, de acordo com as folhas do júri.

Hujrah Wahhaj e Subhanah Wahhaj - irmãs de Siraj Ibn Wahhaj - foram consideradas culpadas de conspiração para cometer rapto com resultado de morte e rapto com resultado de morte, mas não foram consideradas culpadas de conspiração para fornecer apoio material a terroristas e fornecer apoio material a terroristas, segundo as folhas de veredito do júri.

Um quinto suspeito no caso, Jany Leveille, concordou em declarar-se culpado de conspiração para fornecer apoio material a terroristas e de estar na posse de uma arma de fogo quando se encontrava ilegalmente nos EUA, segundo o acordo de confissão.

Os réus levaram a criança de três anos depois de Leveille e os outros arguidos "terem formado a convicção de que Abdul Ghani era seu filho e estava possuído por demónios", afirmaram os procuradores no comunicado de imprensa.

O grupo levou-o para o Novo México, onde lhe retiraram a medicação anti-convulsiva, e conduziu "um regime exaustivo de exorcismos espirituais diários", disseram os procuradores. O menino acabou por morrer depois de menos de duas semanas no Novo México, disseram eles.

A polícia encontrou os restos mortais do menino durante uma busca no complexo num "túnel subterrâneo", de acordo com o comunicado, mas os promotores não especificam a causa da morte.

Os réus "estabeleceram uma comunidade centrada na crença de que Abdul Ghani voltaria como Jesus Cristo para julgar as instituições corruptas", incluindo as forças policiais, diz o comunicado. Construíram "uma base fortificada" e uma extensa coleção de armas onde os membros praticavam treinos tácticos, segundo o comunicado. O grupo acreditava que o FBI os estava a vigiar e estava a treinar para matar aqueles que se recusassem a partilhar as suas crenças, segundo o comunicado e o acordo de confissão. Os promotores também disseram que os réus "falavam em fazer jihad e se tornar mártires", segundo o comunicado.

Os advogados de Leveille afirmaram que "foi uma decisão difícil" para ela celebrar o acordo de confissão, mas que este acaba com o litígio no seu caso.

"Ela estará a preparar-se para a audiência de sentença e espera reunir-se com a sua família", disseram os advogados numa declaração à CNN.

Ryan J. Villa, advogado de Subhanah Wahhaj, disse que a sua equipa estava satisfeita por ela ter sido absolvida das acusações de terrorismo, mas desapontada com a sua condenação pelas acusações de rapto. Tencionam recorrer e acreditam que existem argumentos fortes para o seu caso, disse ele.

A CNN contactou os advogados dos outros arguidos, mas não obteve resposta imediata.

"As actividades nefastas e a subsequente condenação destes quatro criminosos depravados sublinham o interesse continuado de alguns extremistas violentos sediados nos Estados Unidos em planearem ataques por iniciativa própria, independentemente de qualquer orientação ou apoio de uma organização terrorista estrangeira", afirmou o agente especial do FBI Raul Bujanda num comunicado.

Os quatro réus condenados podem ser punidos com até prisão perpétua, enquanto Leveille pode ser condenada em até 17 anos de prisão, segundo os promotores.

Foto no topo: vista aérea de um complexo improvisado na área desértica de Amalia, no Novo México, onde as autoridades dizem que um menino de três anos foi encontrado morto. (Brian Skoloff/AP/FILE)