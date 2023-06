"I searched u in the system. If am disturbing u... Just block me": Hannah Smethurst não acredita no que lhe aconteceu

Uma mulher britânica recebeu mensagens via Whatsapp de um colaborador da Etihad Airways enquanto esperava pelo embarque num voo de Abu Dhabi para Manchester, no Reino Unido, esta quarta-feira. Hannah Smethurst, de 23 anos, partilhou a conversa no Twitter, onde afirma que o fácil acesso aos seus dados pessoais foi uma experiência aterradora enquanto viajava sozinha de volta a casa.

As mensagens que Hannah Smethurst recebeu eram provenientes de um número originário dos Emirados Árabes Unidos e pertencentes a um "Muhammad". As mensagens foram enviadas à 01:32. No screenshot postado pela mulher, o próprio Muhammad parece ciente do quão estranho é estar a enviar mensagens para um número obtido através da base de dados da companhia Etihad.

Durante as mensagens, o próprio também confirma explicitamente que foi mesmo desta base de dados que retirou a informação de Hannah Smethurst.

A guy who works for the @etihad airline used my personal data which he found via the airline database after seeing my passport to get my phone number and proceeded to text me 🥲, terrifying experience travelling alone. pic.twitter.com/qPWdg1rJlN — Hannah (@hansmeths) June 21, 2023

De acordo com o Guardian, Hannah Smethurst estava a regressar a Preston depois de visitar uma amiga em Abu Dhabi e disse que a experiência a fez temer pela sua segurança. “Estava sozinha, por isso senti-me muito vulnerável porque me ficou na cabeça que ele sabe o meu número, sabe o meu endereço de casa e o meu nome completo e endereço de correio eletrónico e, obviamente, tudo o que damos à companhia aérea quando fazemos a reserva", disse. "Senti-me vulnerável e assustada. Fez-me sentir que ele sabia o que se estava a passar e para onde eu ia."

De acordo com o Daily Star, a companhia aérea já está a tomar medidas para resolver a situação. “A nossa equipa esteve em contacto com o hóspede e a Etihad iniciou uma investigação completa assim que teve conhecimento da conduta inadequada de um funcionário de um contratante externo”, disse um porta-voz da empresa. "Como resultado da investigação, o funcionário envolvido foi punido de acordo com os procedimentos disciplinares da empresa contratada.”

Hannah Smethurst afirma que inicialmente o staff do aeroporto não prestou grande atenção às suas queixas e que a mesma falou com um dos gerentes, que apenas se ofereceu para a retirar do voo de forma a que a mesma pudesse apresentar queixa à polícia. No entanto, se decidisse fazê-lo teria de esperar 24 horas para conseguir apanhar outro voo para Manchester.

"Telefonei à minha mãe, que tentou acalmar-me, e apanhei o voo porque só fazem um por dia de regresso a Manchester e pensei 'não vou ficar à espera0", disse ela."Aterrei em Manchester e foi então que o serviço de apoio ao cliente da Etihad de Manchester foi fantástico. Ajudou-me imenso", disse, referindo-se ao contato estabelecido pela empresa.