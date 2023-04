Primeiro um cavalo morre, depois outro cai para o lado. Os animais perderam as forças enquanto puxavam uma carruagem turística de passageiros que visitavam a cidade, numa tarde em que o calor atingiu um recorde para o mês de abril, com 36 graus Celsius. A situação está a ser investigada por suspeitas de abuso de animais.

Num vídeo publicado por um membro do grupo 'Rescate de Aves', relacionado com o bem-estar animal, pode ver-se pessoas a tentar salvar o animal com a ajuda de água, ao lado de uma estrada movimentada.

Agora, o proprietário da carruagem de dois cavalos, que não foi identificado, está a ser investigado por possível abuso de animais. Segundo a polícia local, a égua apresentou sintomas de febre por doença agravada pela desidratação.

Segundo a Reuters, o coordenador do 'Rescate de Aves', Carlos Moreno, disse: "Os motoristas pegaram noutro cavalo e continuaram o passeio em frente à polícia que, apesar de existir uma denúncia, não se moveu para confiscar nenhuma licença."

Pelo que Carlos Moreno descreve, também o segundo cavalo que puxava a carruagem apresentava sinais de desidratação, no entanto, foi forçado a continuar a jornada.

O Município de Sevilha disse num comunicado que o serviço de proteção animal será intensificado e vão decorrer verificações mais frequentes sobre o bem-estar dos cavalos, apelando aos donos que permitam mais descanso e água aos animais.