A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica vai enviar a lista com os nomes dos alegados abusadores de crianças à Conferência Episcopal Portuguesa e à Procuradoria-Geral da República (PGR) na próxima sexta-feira, dia 3 de março, avança o jornal Observador.

No mesmo dia, os elementos da comissão vão reunir-se com os bispos, com a PGR e com as ministras da Justiça e da Solidariedade Social.

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica recebeu 512 testemunhos validados, o que permitiu a extrapolação de, pelo menos, 4.815 vítimas desde que iniciou funções em janeiro de 2022, segundo o relatório final da entidade.