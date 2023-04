Um homem de 26 anos foi detido, foram de flagrante delito, pela Polícia Judiciária por ser suspeito de abusar sexualmente de quatro crianças,

Em comunicado, a PJ revela que os crimes terão sido cometidos este ano, "vitimando quatro crianças do sexo masculino, com idades compreendidas entre os sete e os nove anos de idade, no concelho de Loures".

No entanto, as autoridades continuam a investigar, admitindo que "venha a ser detetada a existência de outras vítimas".

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Loures, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.