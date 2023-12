Igreja recebeu quatro pedidos de indemnização por causa de abusos sexuais

A Igreja Católica Portuguesa recebeu quatro pedidos de indemnização por causa de abusos sexuais que terão sido praticados por membros da instituição, avança o jornal Público.

Por enquanto, o Grupo Vita, uma estrutura independente criada por iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar e prevenir situações de abuso, ainda está a preparar uma proposta sobre como proceder em relação às compensações, que só deverá estar concluída no início do próximo ano.

A estrutura liderada pela psicóloga Rute Agulhas apresenta esta quarta-feira o seu primeiro relatório.

Nos últimos seis meses as comissões diocesanas receberam 29 novas denúncias, das quais 20 ainda estão em curso. Os restantes nove casos já foram concluídos e resultaram no afastamento de um leigo e sanção canónica a um membro do clero.