Detido por suspeita de abuso sexual de nove menores em Mirandela

Um assistente operacional de uma escola de Mirandela, no distrito de Bragança, foi detido por suspeita de abuso sexual de nove menores que frequentavam a instituição, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

O suspeito de 53 anos está indiciado dos crimes de abuso sexual de crianças e importunação sexual no interior do estabelecimento de ensino, onde é assistente operacional, segundo divulgou a PJ, em comunicado.

As alegadas vítimas, de acordo com o comunicado, têm entre "13 e 17 anos" e os factos terão ocorrido entre "2021 e julho de 2023 no interior de uma instituição de ensino em Mirandela".

O homem foi detido pela PJ que adianta ainda, em comunicado, que “vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”.