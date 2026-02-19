Homem suspeito de abusar de filha menor de uma amiga de infância detido em Portimão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 38 anos suspeito de ter abusado sexualmente da filha de uma amiga, com sete anos, em estabelecimentos comerciais de Portimão, no Algarve, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a PJ explicou que o arguido, amigo de infância da mãe da vítima, valendo-se da “proximidade e confiança adquirida, disponibilizava-se para ficar com a criança”, enquanto a progenitora acompanhava a outra filha na natação.

Nestas alturas, o homem deslocava-se para cafés nas proximidades, onde se sentava em zonas mais isoladas e “praticava atos sexuais de relevo”, especifica aquela polícia, notando que os crimes remontam a março do ano passado.

O suspeito foi detido no âmbito de uma investigação do Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ, desencadeada por uma denúncia anónima feita à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

Durante as diligências policiais foram recolhidos “relevantes e robustos elementos de prova” que resultaram na identificação e detenção do presumível autor dos abusos sexuais, lê-se na nota.

Segundo a PJ, o homem, com antecedentes criminais por crimes de ameaça, injúria e ofensas à integridade física, está indiciado por dois crimes de abuso sexual.

O suspeito vai agora ser presente a tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.