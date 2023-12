Oito padres suspensos por abusos já voltaram ao ativo

Oito dos 14 padres suspensos no seguimento do relatório da Comissão Independente aos Abusos Sexuais na Igreja já regressaram ao ativo. De acordo com o Jornal de Notícias, os sacerdotes retomaram funções nas dioceses de Lamego, Porto, Guarda e Lisboa.

No caso do Porto, os dois padres regressaram ao ativo, depois de os processos terem sido arquivados por falta de provas.

Apenas seis dos sacerdotes se mantiveram suspensos, depois de serem envolvidos em casos de abusos relatados por vítimas.

Segundo o mesmo jornal, das 13 dioceses contactadas, apenas Vila Real e Porto ofereceram apoio psicológico a duas vítimas.

Na quinta-feira, o ex-padre madeirense Anastácio Alves foi condenado a seis anos e seis meses de prisão efetiva por quatro crimes de abuso sexual de crianças e um crime de atos sexuais com adolescente pelo Tribunal da Comarca da Madeira.