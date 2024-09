PJ detém suspeito de abusar sexualmente de sete crianças

Um homem de 44 anos foi detido pela suspeita da "prática de diversos crimes de abuso sexual de crianças e coação sexual, agravados, praticados contra sete vítimas, menores de idade, ocorridos na zona de Caldas da Rainha e de Torres Vedras", informa a Polícia Judiciária (PJ) através de comunicado.

Segundo esta força policial, "as vítimas, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, foram sujeitas a diversos atos sexuais de relevo", com o suspeito a aproveitar-se da relação de proximidade que tinha com as menores.

A PJ teve conhecimento dos factos durante o verão passado e iniciou, "de imediato", as diligências que permitiram a recolha de provas, que levaram à emissão de um mandado de detenção.

O detido será presente a tribunal, para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.