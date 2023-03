Ivo Scapolo, o representante do Papa em Portugal, tem-se mantido em silêncio com toda esta questão dos abusos sexuais de menores na Igreja Católica Portuguesa. O núncio, que está em funções desde 2019, tem a missão de transmitir ao Papa todas as informações relativas à igreja no nosso país, já recebeu o relatório das mãos dos bispos da Conferência Episcopal Portuguesa, apurou a CNN Portugal. Até porque Ivo Scapolo não esteve presente na reunião de sexta-feira, dia 3 de março, em Fátima, entre os bispos e os elementos da Comissão que recolheu os testemunhos de abusos sexuais de menores. Isto ao contrário do que sucedeu em muitas das reuniões que têm decorrido entre os bispos e onde o núncio tem feito questão de estar presente, acompanhado de perto esta situação.

Aliás, antes de ser colocado em Portugal como embaixador da Santa Sé, Ivo Scapolo esteve no Chile na altura em que também foi divulgado um relatório sobre os abusos da igreja naquele pais. E numa entrevista inédita ao jornal chileno “El Mercurio”, em outubro de 2019, admitiu que “foi muito doloroso constatar a realidade dos abusos na Igreja” e admitiu que muitas vezes faltou à Igreja a “coragem de acolher as denúncias” e “de tomar a tempo as devidas medidas”. O Comité Permanente da Conferência Episcopal do Chile publicou uma lista com os nomes de 43 padres e um diácono condenados, pela justiça civil ou canónica, por abuso sexual de menores E alguns bispos renunciaram, o que foi aceite pelo Papa, por existirem suspeitas de encobrimento.

Quanto ao caso português, o Sumo Pontífice ainda não chamou a Roma os bispos, no entanto, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, adiantou na entrevista que deu ao jornal Expresso, que os bispos querem “discutir isto a nível superior” e para isso já fizeram o pedido.

A CNN Portugal tentou falar com o núncio Ivo Scapolo, mas a sua secretária explicou que o representante do Papa não faz declarações nem nunca dá entrevistas.