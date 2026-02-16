Creche acusada de maus-tratos a crianças em Lisboa - TVI

Creche acusada de maus-tratos a crianças em Lisboa

  • Agência Lusa
  • AG
  • Há 41 min
Creche

Instituição garante que está comprometida com a "proteção, segurança e desenvolvimento das crianças"

A creche Academia Sonhar e Crescer, na freguesia lisboeta de Carnide, acusada de alegados maus-tratos a crianças, disse esta segunda-feira estar a colaborar com a justiça e reafirmou o seu “compromisso inabalável com a proteção, segurança e desenvolvimento das crianças”.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a instituição afirma que a creche “sempre teve e continua a ter como prioridade absoluta o bem-estar, a segurança e o desenvolvimento feliz das crianças” que lhe “são confiadas”.

Na sequência das notícias relativas a alegadas situações ocorridas na creche Academia Sonhar e Crescer, o organismo revela que, desde o primeiro momento, respondeu “prontamente a todas as solicitações das entidades competentes, disponibilizando informação, documentação e total acesso aos procedimentos internos”.

A instituição dá ainda conta de que “já foi formalmente solicitado ao Ministério Público que a audição decorra com a maior brevidade possível”, lembrando que a creche e as suas colaboradoras “se encontram totalmente disponíveis para colaborar com a Justiça e contribuir para o completo esclarecimento da verdade dos factos”.

“Vivemos este momento com consciência, mas também com profunda sensibilidade. Reconhecemos o impacto emocional desta situação nas famílias, especialmente nos pais que continuam a confiar-nos diariamente os seus filhos”, pode ler-se no comunicado,

Segundo a instituição, assim que forem “reunidas todas as condições necessárias para garantir a segurança e tranquilidade das crianças, das famílias e de toda a equipa”, a instituição pretende retomar a sua atividade.

No dia 09 de fevereiro, pais e familiares de crianças que frequentam a creche manifestaram-se à porta da instituição, alertando para a existência de indícios de maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos, e impediram a entrada dos menores na creche.

Francisco Cavaneiro, pai de um menino que está prestes a fazer 2 anos e que terá, alegadamente, sido agredido por uma funcionária da creche, sofrendo um traumatismo craniano, foi um dos participantes na manifestação frente à instituição.

“Já fizemos uma participação na PSP, ao Departamento de Investigação e Ação Penal, Comissão de Proteção de Jovens e Crianças, e agora vamos para a investigação criminal”, disse na ocasião Francisco Cavaneiro.

De acordo com este pai, o filho entrou no estabelecimento, que funciona até aos 3 anos, com “seis, sete meses” e nunca, até agora, tinha desconfiado do que se podia passar entre portas.

“O meu filho foi alegadamente agredido, viemos a confirmar pelo testemunho de uma ex-funcionaria que nos contou tudo”, disse à Lusa, explicando que na semana anterior a criança teve de ir ao Hospital da Luz, onde lhe terá sido diagnosticado um traumatismo craniano.

De acordo com Francisco, foi depois deste episodio que os pais se juntaram, com queixas de vários filhos com “arranhões nas costas, arranhões na cabeça, nódoas negras e assaduras”.

Uma outra mãe, Sofia Guedes, contou à Lusa que a sua filha apenas esteve “cerca de um mês na creche, em 2022”, quando ainda se vivia sob a pandemia covid-19 e não foi além do período de adaptação.

“Chegou a casa com a orelha pisada. Questionámos a escola e disseram que tinha sido outra criança. Na altura, não conseguíamos falar com outros pais, mas mandámos um email a apresentar queixa”, disse Sofia Guedes.

“Veio tudo à tona. Temos uma ex-funcionaria do nosso lado que contou o que aconteceu” na creche, explicou.

Durante o protesto, uma das funcionárias da creche, ao tentar aceder ao local de trabalho, terá sido agredida por uma das manifestantes, que foi de imediato detida, de acordo com uma nota emitida então pela PSP.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Combinou encontrar-se com a vítima já com a intenção de lhe "tirar a vida". Mulher condenada a 21 anos prisão depois de matar ex-patroa

13 fev, 18:22
1

Governo paga 20 mil euros para ter Sport TV na residência oficial do primeiro-ministro

Há 3h e 51min
2

Buscas por casal de Montemor-o-Velho desaparecido há vários dias estendem-se a campos agrícolas de arroz

Há 2h e 16min
3
01:43

Venâncio e Fátima Santos despareceram na terça-feira. Casal saiu de Verrido e nunca mais foi visto

Ontem às 21:33
4
26:15

Da autoproclamação "manifestamente exagerada" de Ventura como "líder da direita" ao "retiro" dos líderes europeus: Global na íntegra

Ontem às 21:53
5

Aveiro. Marido detido por suspeitas de ter violado a mulher

Há 1h e 45min
6

Chuva continua até quinta-feira sobretudo no norte e centro

Hoje às 07:27
7
01:35

Carnaval de Loulé já saiu à rua

Ontem às 21:09
8
01:36

"Não parece haver qualquer vergonha": Obama descreve comportamento de Trump como "uma palhaçada"

Ontem às 21:37
9

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

12 fev, 17:19
10
05:47

Marcelo defende que quem tem dívidas ao Fisco "não deve ser penalizado" nos apoios ao mau tempo

14 fev, 17:25
11

Testes acima dos 150 km/h, soluções "mais caras" e uma borboleta. As seis lições que as tempestades nos deixam

Hoje às 07:00
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Homem que matou amigo e depois se tentou desfazer do corpo vê pena reduzida no Porto

Há 42 min

Governo paga 20 mil euros para ter SportTV na residência oficial do primeiro-ministro

Há 3h e 51min

Buscas por casal de Montemor-o-Velho desaparecido há vários dias estendem-se a campos agrícolas

Há 2h e 16min

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

Ontem às 14:51

Chuva continua até quinta-feira sobretudo no norte e centro

Hoje às 07:27
01:41

Assalto no parque da igreja: teve de ser o padre a avisar os lesados

Há 27 min
01:33

Há mais mortes no Norte de Portugal e na Galiza. E o motivo vai surpreendê-lo

Há 27 min

Creche acusada de maus-tratos a crianças em Lisboa

Há 41 min
01:49

"É horrível" esperar por autocarros à chuva e ao frio: mas aqui é assim

Há 38 min

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16