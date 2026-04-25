Acidente com trator mata homem de 55 anos em Alfândega da Fé

Um homem, de 55 anos, morreu, na manhã deste sábado, num acidente de trator, na localidade de Parada, concelho de Alfândega da Fé.
Fonte dos bombeiros adiantou à Lusa que o homem estaria a destroçar erva com o trator quando a máquina capotou.
Quando chegaram ao terreno foram feitas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local pela equipa da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do helicóptero, sediado em Macedo de Cavaleiros, que acabou por ser acionado.
O alerta foi dado por volta das 9:30 por um popular que passou pelo acidente, segundo a mesma fonte dos bombeiros.