Acidente com trator mata homem de 55 anos em Alfândega da Fé - TVI

Acidente com trator mata homem de 55 anos em Alfândega da Fé

  • Agência Lusa
  • Há 37 min
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Vítima ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local

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Um homem, de 55 anos, morreu, na manhã deste sábado, num acidente de trator, na localidade de Parada, concelho de Alfândega da Fé.

Fonte dos bombeiros adiantou à Lusa que o homem estaria a destroçar erva com o trator quando a máquina capotou.

Quando chegaram ao terreno foram feitas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local pela equipa da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do helicóptero, sediado em Macedo de Cavaleiros, que acabou por ser acionado.

O alerta foi dado por volta das 9:30 por um popular que passou pelo acidente, segundo a mesma fonte dos bombeiros.

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