Dois mortos e dois feridos: veículo em contramão causa acidente fatal em Espanha

Um grave acidente de viação ocorreu na noite de sábado, 15 de março, na autoestrada RM-15, perto de Caravaca de la Cruz, Espanha, resultando na morte de dois homens, de 69 e 59 anos.

O acidente envolveu três veículos, um dos quais circulava em sentido contrário, provocando uma colisão frontal que deixou ainda uma mulher gravemente ferida e outra pessoa com ferimentos ligeiros.

O incidente ocorreu no quilómetro 58 da RM-15, em direção a Múrcia, por volta das 20:10 horas locais (19:10 em Portugal continental). Após a colisão inicial, um terceiro veículo chocou com os veículos já acidentados, que obstruíam a via.

As autoridades estão a investigar as causas que levaram um dos veículos a circular em sentido contrário.

Equipas de emergência, incluindo bombeiros do Consórcio de Extinção de Incêndios e Salvamento, agentes da Guardia Civil e serviços médicos, foram mobilizadas para o local. Os feridos foram transportados para uma unidade hospitalar em Caravaca de la Cruz.



Devido à gravidade do acidente, a via esteve obstruída durante várias horas, enquanto os serviços de emergência realizavam as operações de resgate e limpeza.