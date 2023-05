Pelo menos 22 mortos em naufrágio de barco turístico na Índia. Maioria das vítimas eram crianças

Um barco turístico naufragou este domingo em Kerala, no sul da Índia. Pelo menos 22 pessoas morreram afogadas no acidente, de acordo com as autoridades.

O barco de dois andares transportava turistas e virou por volta 19:20 da tarde de domingo (hora local) numa praia de Malappuram. A capacidade máxima da embarcação era de 25 pessoas, os bombeiros da zona estimam um excesso 35 passageiros à CNN Internacional.

De acordo com o The Guardian, o ministro da Pesca de Kerala informou que "a maioria das vítimas eram crianças", a fazer turismo no período de férias escolares. A polícia local diz ter descoberto, até agora, 22 corpos, 15 do sexo feminino e sete do sexo masculino", no barco "virado completamente ao contrário".

#WATCH | Kerala Revenue Minister K Rajan arrives at the spot in Malappuram district where a tourist boat capsized last night. pic.twitter.com/FnlnIZzlYP — ANI (@ANI) May 8, 2023

A polícia local disse esta segunda-feira à imprensa que dez pessoas estão hospitalizadas e cinco conseguiram nadar até terra. A marinha indiana juntou-se às equipas de resgate, que continuam à procura de vítimas do acidente. Esta segunda-feira, a embarcação será puxada do fundo do rio para a superfície.

Os sobreviventes revelaram à imprensa indiana que nenhum dos passageiros usava coletes salva-vidas. A BBC confirmou a falta de licença de segurança da empresa de transporte. O proprietário da embarcação foi acusado de homicídio, mas terá fugido.

O primeiro-ministro do país, Narendra Modi, apresentou na rede social Twitter as suas condolências aos familiares da vítimas e anunciou uma indemnização no valor de cerca de 2.200 euros à família de cada vítima mortal.

A localidade onde ocorreu acidente é procurada por turistas indianos e estrangeiros pelas suas praias. Os acidentes em barcos de turistas são comuns na Índia, dado que muitos não cumprem as regras de segurança ou a indicação de lotação máxima.