Colapso em obra no centro de Lisboa deixa dois trabalhadores em estado grave - TVI

Colapso em obra no centro de Lisboa deixa dois trabalhadores em estado grave

INEM

Acidente ocorreu numa obra da Rua da Prata - trabalhos estão temporariamente suspensos

Um grave acidente de trabalho numa obra situada na Rua da Prata, em Lisboa, fez dois feridos graves na manhã desta segunda-feira. 

A TVI e CNN Portugal sabem que uma viga terá cedido durante os trabalhos, provocando o desabamento parcial de uma parede. Dois trabalhadores foram atingidos pelos escombros, sofrendo ferimentos considerados graves.

As equipas de socorro foram rapidamente mobilizadas para o local, prestando assistência imediata às vítimas. Após estabilização, ambos os trabalhadores foram transportados para o Hospital de São José (HSJ), onde permanecem em avaliação e tratamento.

As autoridades estão a investigar as causas do colapso, tentando apurar se houve falhas estruturais, humanas ou de segurança. A obra foi temporariamente encerrada enquanto decorrem as averiguações.

