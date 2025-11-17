Colapso em obra no centro de Lisboa deixa dois trabalhadores em estado grave

Um grave acidente de trabalho numa obra situada na Rua da Prata, em Lisboa, fez dois feridos graves na manhã desta segunda-feira.

A TVI e CNN Portugal sabem que uma viga terá cedido durante os trabalhos, provocando o desabamento parcial de uma parede. Dois trabalhadores foram atingidos pelos escombros, sofrendo ferimentos considerados graves.

As equipas de socorro foram rapidamente mobilizadas para o local, prestando assistência imediata às vítimas. Após estabilização, ambos os trabalhadores foram transportados para o Hospital de São José (HSJ), onde permanecem em avaliação e tratamento.

As autoridades estão a investigar as causas do colapso, tentando apurar se houve falhas estruturais, humanas ou de segurança. A obra foi temporariamente encerrada enquanto decorrem as averiguações.