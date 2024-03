EUA: criança de 3 anos ao volante de um camião em andamento quando este atropelou e matou uma criança de 2 anos

Uma criança de dois anos morreu depois de ter sido atropelada por um camião em que ia ao volante uma criança de três anos, informou a polícia da Califórnia, EUA.

As autoridades receberam uma chamada informando que uma criança tinha sido atropelada por um veículo perto de uma estação de serviço no sábado à tarde, segundo informou o Departamento de Polícia de Woodland numa declaração no Facebook.

Os investigadores descobriram que uma criança de 2 anos tinha sido ferida e levada por membros da família para um hospital onde faleceu devido aos ferimentos, disse a polícia.

Um memorial improvisado é visto num posto de gasolina onde uma criança de 2 anos foi morta em Woodland, Califórnia. KCRA

O camião tinha sido deixado a trabalhar enquanto estava estacionado numa bomba de gasolina com uma criança de 3 anos numa cadeira de automóvel na parte de trás do veículo, segundo o comunicado da polícia.

O proprietário do camião tinha entrado na loja da estação de serviço, segundo a polícia. Enquanto ele estava dentro da loja, "a criança de três anos saiu da cadeirinha e foi para o banco do motorista. O camião começou a avançar e colidiu com uma criança de dois anos que se encontrava perto de uma banca de tacos na extremidade do terreno", refere o comunicado.

"Todos os envolvidos cooperaram nesta investigação. Não foi efectuada qualquer detenção", afirmou o departamento de polícia, acrescentando que os resultados da investigação serão "enviados ao Gabinete do Procurador Distrital para análise".

Woodland fica a cerca de 19 quilómetros de Sacramento.