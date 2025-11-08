Mulher morre atropelada pelo próprio carro em Lisboa - TVI

Mulher morre atropelada pelo próprio carro em Lisboa

INEM

As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu o incidente

Uma mulher de 49 anos morreu, ao início da tarde deste sábado, na sequência de um trágico acidente ocorrido na Rua Mariano Pina, junto aos Pupilos do Exército, em Lisboa.

A TVI e a CNN Portugal sabem que o acidente aconteceu quando o veículo da vítima, por razões ainda por apurar, ter-se-á destravado, acabando por a atropelar.

Apesar da rápida chegada dos meios de socorro, a mulher não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu o incidente.

O  corpo será  transportado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa.



