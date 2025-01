Mulher de 47 anos morre em colisão entre motociclo e ligeiro na A8 nas Caldas da Rainha

Uma colisão entre um motociclo e um ligeiro causou na terça-feira a morte a uma mulher e levou ao corte Autoestrada 8 (A8) na zona da Foz do Arelho, Caldas da Rainha, no sentido sul-norte, adiantaram fontes policiais.

O alerta foi dado pelas 20:36, para um acidente ao quilómetro 81 na A8 na zona da Foz do Arelho, concelho de Caldas da Rainha, distrito de Leiria, referiu fonte do Comando Sub-regional do Oeste.

Pelas 23:45 de terça-feira, a circulação estava cortada no sentido sul-norte devido aos trabalhos de limpeza na via, sendo reaberta cerca de duas horas depois, pela 01:38.

Fonte da GNR de Leiria adiantou à Lusa que o acidente, uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira, resultou na morte de uma mulher, de 47 anos, e causou ferimentos leves numa outra mulher, de 31 anos, que seguiam no motociclo.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros, INEM, GNR e concessionária, num total de 18 operacionais, apoiados por oito viaturas.