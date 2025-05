Dois mortos e mais de 20 feridos: navio-escola da Marinha mexicana colide com a Ponte de Brooklyn

Dois membros da Marinha mexicana morreram e mais de 20 tripulantes ficaram feridos – 11 em estado crítico – após o navio-escola Cuauhtémoc colidir com a Ponte de Brooklyn, em Nova Iorque, na noite de sábado.

A bordo seguiam 277 pessoas - 64 mulheres e 213 homens-, entre cadetes e oficiais. O acidente ocorreu quando o navio perdeu potência e embateu contra a ponte.

"É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de dois membros da tripulação do navio-escola Cuauhtémoc, que perderam a vida no lamentável acidente ocorrido no porto de Nova Iorque. A nossa solidariedade e apoio às famílias", escreveu a presidente do México, Claudia Sheinbaum, na rede social X.

Segundo um comunicado oficial do governo mexicano, mais de 20 tripulantes ficaram feridos - 11 em estado grave e nove encontram-se em condição estável. Estão ainda a ser tomadas medidas para garantir apoio às famílias e acompanhar as investigações

O acidente causou grande comoção na cidade, mas, de acordo com o presidente da câmara, Eric Adams, a ponte não sofreu danos estruturais e ninguém ficou ferido.

A extensão dos danos tornou-se visível ao amanhecer, quando surgiram imagens do navio atracado no East River com dois mastros partidos e um terceiro inclinado em ângulo crítico.

Sete elementos da tripulação, que envergavam o uniforme da Marinha, foram vistos a entrar a bordo do navio, segundo a CNN.

Testemunhas oculares relatam momentos de tensão na altura do acidente. "Vimos alguém pendurado no mastro, e demoraram cerca de 15 minutos a resgatá-lo", contaram Sydney Neidell e Lily Katz à Associated Press citada pelo The Guardian.

O Cuauhtémoc – de 90,5 metros de comprimento e 12 metros de largura – partiu de Acapulco no dia 6 de abril e tinha como missão celebrar os 200 anos da independência mexicana, através de uma viagem de 254 dias por 15 países e 22 portos.