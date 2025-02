Acidente fatal no IC19: motociclista morre após colisão com ligeiro

Uma colisão rodoviária entre um veículo ligeiro e um motociclo no IC19 - Radial de Sintra, na zona do Cacém, no sentido Sintra - Lisboa, provocou esta segunda-feira a morte do motociclista, informou a Proteção Civil.

O alerta para este acidente rodoviário foi registada pelas 09:04, informou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A mesma fonte indicou que o socorro para esta colisão rodoviária entre um veículo ligeiro e um motociclo mobilizou cinco veículos e 12 operacionais, incluindo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), e há registo de uma vítima mortal, que era o condutor do motociclo, do sexo masculino, com o óbito a ser declarado no local.

Em consequência deste acidente, o trânsito no IC19, via rápida da área metropolitana de Lisboa, esteve condicionado, acrescentou a Proteção Civil.