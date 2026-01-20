Sobe para 42 o número de mortos do desastre ferroviário em Córdoba - TVI

Sobe para 42 o número de mortos do desastre ferroviário em Córdoba

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 2h e 25min
Acidente em Espanha (EPA)

Autoridades revelam que pode haver uma vítima por localizar, tendo em conta que foram registados 43 relatórios de pessoas desaparecidas

O número de mortos no acidente ferroviário de domingo em Adamuz, perto da cidade espanhola de Córdoba, subiu para 42, depois de os serviços de emergência terem encontrado um corpo num dos comboios envolvidos, o Alvia.

Segundo dados fornecidos pelo ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, foram até agora realizadas 38 autópsias no Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

Também esta terça-feira, foram retirados do Alvia três cadáveres que já tinham sido localizados e contabilizados, mas cuja remoção de entre a amálgama de metal das carruagens se revelou difícil.

O número de vítimas mortais do acidente mantém-se em 42, ao passo que foram registados 43 relatórios de pessoas desaparecidas, o que significa que pode ainda haver uma vítima por localizar.

Segundo dados oficiais, foram atendidas em hospitais 122 pessoas feridas no acidente de domingo e 39 continuam internadas, 13 delas em unidades de cuidados intensivos.

Um comboio de alta velocidade Iryo 6189, procedente de Málaga-María Zambrano e com destino a Madrid-Atocha, descarrilou pelas 19:45 de domingo perto de Adamuz, uma localidade no norte da província de Córdoba, a cerca de 30 quilómetros da capital homónima.

As suas duas últimas carruagens invadiram a via contrária e embateram num comboio Alvia de longo curso Madrid-Huelva, que passava na linha invadida nesse momento.

As duas primeiras carruagens do Alvia foram projetadas para fora da via e caíram num aterro de quatro metros de altura, tendo os seus passageiros sido os mais gravemente afetados.

Trata-se do mais grave acidente ferroviário ocorrido em Espanha desde o descarrilamento do comboio de alta velocidade (Alvia) de 24 de julho de 2013, em Angrois, perto de Santiago de Compostela, que se saldou em 80 mortos e 144 feridos.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

05:56

Há passos a seguir para se proteger do frio: "o nariz é a base" das infeções e os cotonetes "não são boa ideia"

8 jan, 09:55
1

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Há 1h e 36min
2
02:14

Número de atropelamentos aumentou em 2025 mas houve menos feridos

Hoje às 14:52
3

Adormeceu em TVDE a caminho de casa e acordou com condutor a tentar violá-la

Ontem às 12:28
4
05:50

Nariz entupido? Os riscos de usar um spray nasal

Ontem às 10:51
5

Homem detido em Aljustrel após alegada importunação sexual

18 jan, 17:33
6

Marques Mendes com rombo de 400 mil euros na campanha. Eleições deixam buraco no orçamento de cinco candidatos presidenciais

Hoje às 08:37
7

Um morto e um ferido grave em despiste no aeródromo de Oliveira de Frades

18 jan, 17:02
8
01:37

Professor de equitação condenado a seis anos de prisão por abusar de três alunas menores continua a dar aulas

Hoje às 14:52
9
01:26

Rede de tráfico humano em plena Lisboa: dois detidos estiveram anos escondidos em Portugal

Hoje às 13:51
10

Português administrador do banco da CGD e BPI em Moçambique assassinado em Maputo

Hoje às 12:51
11

Extrema-direita: PJ faz mais de 30 detidos por crimes de ódio contra imigrantes 

Hoje às 09:18
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Português administrador do banco da CGD em Moçambique assassinado em Maputo

Hoje às 12:51

Extrema-direita: PJ faz mais de 30 detidos por crimes de ódio contra imigrantes 

Hoje às 09:18
17:19

Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra

Ontem às 22:05

Homem leva filha de três anos após trancar ex-mulher em casa no Porto

Ontem às 21:26
02:17

Alguns dos polícias envolvidos em agressões na esquadra do Rato continuam ao serviço da PSP

Ontem às 22:18

Dois portugueses no acidente que fez 39 mortos em Espanha: um está "bem e em casa", outro não se sabe

Ontem às 17:20
01:46

PSP "não se revê" nas ações dos agentes acusados de tortura e lembra que foi a própria que denunciou os crimes ao MP

Ontem às 15:17

Adormeceu em TVDE a caminho de casa e acordou com condutor a tentar violá-la

Ontem às 12:28
04:35

Esta segunda-feira é mesmo o dia mais triste do ano?

Ontem às 10:51
05:50

Spray nasal: alívio rápido, risco silencioso

Ontem às 10:51