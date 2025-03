Acidente fatal em Esposende: homem morre durante trabalhos de remoção de terras em obra

Um homem morreu este sábado na sequência de trabalhos de remoção de terras numa obra em Esposende, no distrito de Braga, revelou o Comando Sub-Regional do Cávado.

À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional do Cávado afirmou que o óbito foi declarado no local.

O alerta para o acidente, que ocorreu na sequência de trabalhos de remoção de terras numa obra na freguesia de Curvos, em Esposende, foi dado pelas 14:15.

No local, estiveram elementos dos Bombeiros de Esposende, dos Bombeiros de Viana do Castelo e a GNR.