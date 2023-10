Ministério Público de Veneza instaura processo por “homicídio múltiplo rodoviário” após acidente de autocarro que matou 21 pessoas

O Ministério Público de Veneza decidiu instaurar um processo por “homicídio múltiplo rodoviário” no âmbito do acidente com um autocarro que matou 21 pessoas na noite desta terça-feira.

“A autópsia ao corpo do condutor será importante. Não há sinais de travagem, nem de contacto com outros veículos”, afirmou o procurador local Bruno Cherchi, citado pela RAI, que afirma que as “caixas negras” do veículo já foram recuperadas.

“Não houve qualquer incêndio, nem qualquer fuga de gás das baterias de lítio que tenha provocado fogo e fumo", completou Cherchi.

Esta última frase parece ser uma resposta às declarações de Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro e ministro das Infraestruturas e Transportes de Itália, que sugeriu que as baterias do autocarro podem ter provocado uma tragédia maior.

“É muito cedo para fazer comentários. Disseram-me que as baterias elétricas se incendeiam mais depressa do que outras formas de alimentação e, numa altura em que se diz que tudo tem de ser elétrico, é preciso fazer alguma reflexão”, comentou o governante.

Por sua vez, Luca Zaia, presidente da região de Veneto, afirma que “tudo aponta para uma doença súbita do motorista”, mas ressalva: “É prudente não chegar a conclusões e usar o condicional”.

“Espero que as imagens das câmaras na estrada e os testemunhos nos ajudem a perceber o que aconteceu”, complementou Zaia.

Bruno Cherchi refere que os todos os sobreviventes ficaram feridos no acidente e “apenas três ou quatro” conseguem falar para já.

Entre os 15 feridos há cidadãos de outras seis nacionalidades para além da italiana: quatro ucranianos, dois espanhóis, dois austríacos, um croata, um alemão e um francês. De acordo com Zaia, os dois austríacos são duas crianças, de 3 e 13 anos, cuja mãe e o seu companheiro morreram no acidente.

Entre as vítimas mortais estão também, de acordo com o autarca de Veneza, Michele di Bari, duas crianças.