Acidente com trator faz um morto no concelho de Pinhel

Um homem de 84 anos morreu esta segunda-feira num acidente com um trator na localidade de Madalena, no concelho de Pinhel, distrito da Guarda, indicou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

De acordo com informações do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, o acidente ocorreu na aldeia de Madalena, freguesia de Vale do Côa, tendo o alerta sido recebido pelas 11:56.

Fonte dos bombeiros disse à agência Lusa que o acidente ocorreu em propriedade privada.

Para o socorro foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Pinhel, da GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda, num total de nove operacionais e quatro viaturas.