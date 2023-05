Nove feridos num despiste em Alcácer do Sal

Nove pessoas ficaram feridas num despiste na manhã desta quinta-feira em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, para onde foram deslocados, entre outros meios de socorro, um helicóptero do INEM, segundo a proteção civil.

De acordo com o Comando Sub-regional do Alentejo Litoral, a viatura ligeira de nove lugares despistou-se na Estrada Nacional que liga Alcácer do Sal à Comporta.

No local, pelas 07:45, estavam 26 elementos dos bombeiros, autoridades e INEM, apoiados por 12 viaturas e um helicóptero.

O alerta foi dado às 06:49 e entre as equipas de socorro estão elementos dos bombeiros de Alcácer do Sal, Águas de Moura, Grândola, Santiago e Torrão, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do litoral alentejano, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer e um helicóptero do INEM.

Segundo a mesma fonte, pelas 07:45 os feridos ainda estavam a ser avaliado no local.