Um homem de 87 anos morreu esta segunda-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Regional (ER) 243-2, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta foi dado às 20:15, tendo o óbito sido declarado no local.

O acidente ocorreu na ER 243-2 entre Aldeia Velha, no concelho de Avis e Galveias, no concelho de Ponte de Sor, e o idoso era o condutor e único ocupante do veículo ligeiro de passageiros, adiantou a fonte do comando sub-regional.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Avis, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com 18 operacionais apoiados por nove veículos, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Portalegre e a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor.