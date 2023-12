Três feridos graves em colisão de duas viaturas na EN368, em Almeirim

Três pessoas ficaram hoje gravemente feridas numa colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros na Estrada Nacional (EN) 368, na zona de Almeirim, no distrito de Santarém, indicaram a Proteção Civil e a GNR.

Segundo a GNR, o acidente, que ocorreu no sentido Almeirim-Alpiarça, obrigou ao corte do trânsito no local.

O alerta para o acidente foi dado às 07:56, de acordo com o Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo.

Para o local deslocaram-se meios da GNR, dos bombeiros de Almeirim, Alpiarça e Santarém e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 32 operacionais, indicaram as autoridades.