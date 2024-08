Oito feridos - um deles grave - em colisão entre ambulância e pesado na A1

Uma colisão rodoviária entre um veículo pesado de mercadorias e uma ambulância de transporte de doentes na Autoestrada 1 (A1) em Santarém provocou oito feridos, dos quais um em estado grave, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

“Há sete feridos civis e um bombeiro do Entroncamento [distrito de Santarém] também com ferimentos”, indicou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Quanto à gravidade dos ferimentos das oito vítimas, o bombeiro foi considerado ferido grave e os restantes ligeiros, adiantou a mesma fonte, referindo que foram transportados para o Hospital de Santarém.

A colisão rodoviária foi registada às 13:22 desta sexta-feira, ao quilómetro 64,9 no sentido sul/norte, envolvendo um pesado de mercadorias que transportava tijolo e uma ambulância de transporte de doentes do corpo de Bombeiros do Entroncamento.

Para o socorro, de acordo com a ANEPC, foram mobilizados 16 meios terrestres e 37 operacionais, nomeadamente bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Guarda Nacional Republicana (GNR).

Relativamente ao trânsito na A1 em Santarém, fonte da GNR informou que está condicionado no sentido sul/norte, com a circulação a fazer-se na via mais à esquerda, de entre as três faixas de rodagem existentes.

A GNR confirmou que o acidente envolveu um pesado e uma ambulância, referindo que a informação de que dispõe é de quatro feridos, mas desconhecendo a gravidade dos mesmos.