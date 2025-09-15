Carro descontrolado atropela família em Espanha: bebé de 20 dias morre e mãe está em estado crítico - TVI

Carro descontrolado atropela família em Espanha: bebé de 20 dias morre e mãe está em estado crítico

  • TVI
  • Há 3h e 0min
Policía Local Calp (Facebook)

O pai e o outro filho do casal, de quatro anos, testemunharam o acidente

Relacionados

Um bebé de apenas 20 dias morreu este domingo em Calpe, Espanha, depois de ter sido atropelado por um carro que desceu uma rua completamente descontrolado sem condutor nem travões. A mãe da criança, que passeava com o carrinho de bebé, sofreu ferimentos graves, incluindo um coágulo no cérebro e a amputação de uma perna.

A mulher está internada em estado crítico na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Dénia.

Segundo a imprensa local, o pai e o outro filho do casal, de quatro anos, testemunharam o acidente. O veículo estava estacionado numa rua de um bairro residencial e terá começado a deslizar sozinho, embatendo nas vítimas.

A recém-nascida foi transportada de urgência para a unidade de cuidados intensivos neonatais do Hospital La Fe, em Valência, mas acabou por não resistir aos ferimentos. A mãe foi estabilizada no local pelos serviços de emergência e transferida para o hospital, onde permanece com prognóstico reservado.

A Polícia Local de Calpe abriu uma investigação para apurar se o travão de mão não estava colocado ou se existiu uma falha no sistema de imobilização do veículo. 

Continue a ler esta notícia

Relacionados

Governo autoriza reforço dos investigadores no GPIAAF após acidente do elevador da Glória

Atendimentos em urgências do SNS diminuiu cerca de 4% em duas décadas

Mulher morre ao ser atingida no pátio de casa por vizinho que se tentou suicidar

Mais Vistos

Mulher morre ao ser atingida no pátio de casa por vizinho que se tentou suicidar

Hoje às 13:08
1
02:12

"Despia as crianças e punha-as contra a parede ou fechava-as na casa de banho": pais exigem substituição de educadora acusada de maus-tratos

Há 3h e 7min
2

Carro descontrolado atropela família em Espanha: bebé de 20 dias morre e mãe está em estado crítico

Há 3h e 0min
3
02:26

"Um dos anos mais tranquilos". Há escolas que têm o quadro de professores completo mas são exceções à regra

Há 2h e 55min
4
01:49

Pista de Guilhabreu onde ocorreu acidente já tinha sido alvo de acusações

Há 3h e 18min
5
02:02

Despiste de viatura em corrida ilegal faz três feridos em Vila do Conde

Ontem às 14:51
6

José Castelo Branco vai a julgamento por violência doméstica

Há 2h e 35min
7
04:04

Dermatite atópica, a doença de pele que afeta sobretudo as crianças e que não tem cura

Hoje às 10:47
8

Tribunais dão razão à CGD sobre contagem de faltas por luto

Hoje às 14:00
9
01:42

Foi condenado por 62 crimes de abuso sexual e faz parte da lista de professores colocados para o novo ano letivo

Há 3h e 10min
10

Cinco distritos sob aviso amarelo devido ao tempo quente

Hoje às 07:41
11

Jogadores do Barcelona deixam estádio sem banho... e autocarro não deu para todos

Hoje às 11:47
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:12

"Despia as crianças e punha-as contra a parede ou fechava-as na casa de banho": pais exigem substituição de educadora acusada de maus-tratos

Há 3h e 7min

Carro descontrolado atropela família em Espanha: bebé de 20 dias morre e mãe está em estado crítico

Há 2h e 26min

José Castelo Branco vai a julgamento por violência doméstica

Há 2h e 35min

Mulher morre ao ser atingida no pátio de casa por vizinho que se tentou suicidar

Hoje às 13:08

Foi condenado por 62 crimes de abuso sexual e faz parte da lista de professores colocados para o novo ano letivo

Ontem às 19:00
01:49

Pista de Guilhabreu onde ocorreu acidente já tinha sido alvo de acusações

Há 3h e 18min
01:47

Testes psiquiátricos dizem que suspeito do desaparecimento de Maddie vai reincidir

Há 3h e 5min
02:12

Suspeito detido pelo assassinato de Charlie Kirk não está a colaborar com as autoridades

Há 3h e 21min
02:26

"Um dos anos mais tranquilos". Há escolas que têm o quadro de professores completo mas são exceções à regra

Há 2h e 55min
04:04

Viver com dermatite atópica: guia para quem cuida de crianças

Hoje às 10:47
04:17

Está à procura de emprego? Saiba quando e como enviar o currículo

Hoje às 09:19

Ponte Vasco da Gama fechada ao trânsito na madrugada de terça-feira

Hoje às 10:35