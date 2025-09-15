Carro descontrolado atropela família em Espanha: bebé de 20 dias morre e mãe está em estado crítico

Um bebé de apenas 20 dias morreu este domingo em Calpe, Espanha, depois de ter sido atropelado por um carro que desceu uma rua completamente descontrolado sem condutor nem travões. A mãe da criança, que passeava com o carrinho de bebé, sofreu ferimentos graves, incluindo um coágulo no cérebro e a amputação de uma perna.



A mulher está internada em estado crítico na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Dénia.

Segundo a imprensa local, o pai e o outro filho do casal, de quatro anos, testemunharam o acidente. O veículo estava estacionado numa rua de um bairro residencial e terá começado a deslizar sozinho, embatendo nas vítimas.

A recém-nascida foi transportada de urgência para a unidade de cuidados intensivos neonatais do Hospital La Fe, em Valência, mas acabou por não resistir aos ferimentos. A mãe foi estabilizada no local pelos serviços de emergência e transferida para o hospital, onde permanece com prognóstico reservado.

A Polícia Local de Calpe abriu uma investigação para apurar se o travão de mão não estava colocado ou se existiu uma falha no sistema de imobilização do veículo.