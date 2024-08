Mulher de 92 anos morre atropelada em Vila Real

EN8 cortada após acidente com quatro feridos em Torres Vedras

Uma mulher de 92 anos morreu esta quarta-feira na sequência de um atropelamento na reta da Portela, em Vila Real, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O alerta para o acidente foi dado pelas 08:40 e, segundo fonte do Comando Sub-regional do Douro da Proteção Civil, o óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) enviada para o local.

A fonte da GNR disse que o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação vai investigar as causas do atropelamento.

No local estiverem meios dos Bombeiros da Cruz Verde, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR.