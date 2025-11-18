Morreu a salvar as filhas: o abraço que protegeu duas crianças num desastre no Peru - TVI

Morreu a salvar as filhas: o abraço que protegeu duas crianças num desastre no Peru

  • TVI
  • Há 3h e 16min
Autocarro Peru (Reprodução Twitter)

Autocarro caiu de uma altura de 200 metros

Mais de três dezenas de pessoas perderam a vida num acidente que envolveu um autocarro que caiu num penhasco na região de Arequipa, no sul do Peru, na passada quarta-feira. Rebeca Apaza Arcos estava entre essas vítimas, mas o seu nome será recordado como um exemplo de amor e coragem. A mulher morreu a proteger as duas filhas, de quatro anos e dez meses.

Segundo o El País, Rebeca Apaza Arcos dirigia-se a Arequipa, onde a filha de quatro anos tinha tratamentos médicos, depois de em junho ter sofrido queimaduras do terceiro grau no pescoço, peito e braços ao derramar água a ferver.

Família de poucos recursos, valeu-lhe a ajuda dos vizinhos, que angariaram fundos para as deslocações a Arequipa. A cada 15 dias faziam dez horas de viagem.

Naquele dia, uma carrinha terá invadido a faixa contrária onde seguia o autocarro. O motorista tentou evitar a colisão, mas acabou por perder o controlo do autocarro, que caiu de uma altura de 200 metros.

Nesse momento, a mãe seguiu o seu instinto e abraçou as duas meninas, protegendo-as do impacto com o seu corpo. "Ela dizia sempre: as minhas filhas estão em primeiro lugar", recorda o irmão de Rebeca, Ronal Apaza Arcos, acrescentando que as sobrinhas sobreviveram porque a mãe as protegeu "até ao seu último suspiro".

O condutor da carrinha, Henry Apcalla Ñaupari, de 35 anos, está detido e poderá responder por homicídio.

