Avião cai no Brasil e mata 14 pessoas

Um avião de pequeno porte caiu, na cidade de Barcelos, no interior do Amazonas, Brasil, provocando a morte a todas as 14 pessoas que estavam a bordo. O acidente está a ser investigado pela Força Aérea Brasileira, mas calcula-se que as causas se prendam com a chuva forte que se fazia sentir. Imagens captadas por populares mostram que chovia muito na altura do acidente.

"Nós não temos detalhes. Eu tenho alguns relatos. Não quero contaminar a investigação, mas o que tem de relatos é que a aeronave teria pousado no meio da pista e não teve pista suficiente para frear", disse Cel Vinícius Almeida, secretário de Segurança Pública do Amazonas.

Retirada dos corpos do acidente com um avião em Barcelos AM pic.twitter.com/5DzDIGXYg1 — Zerohoraam (@zerohoraam) September 17, 2023

O acidente aconteceu quando o avião se preparava para aterrar no aeroporto de Barcelos. Populares que vivem perto do aeroporto foram os primeiros a chegar ao local e ajudaram a retirar os corpos do interior da fuselagem.

Não há sobreviventes. Morreram 12 passageiros (todos turistas que iam praticar pesca desportiva), o piloto e o copiloto.

Descontração dos passageiros do avião que caiu em Barcelos (AM) no momento do embarque no aeroporto de Manaus. Um deles afirma que vai fazer uma vídeo chamada para a esposa. O avião caiu no aeroporto de Barcelos e todos morreram no acidente pic.twitter.com/OtpapEPYvm — AM ATUAL (@AmazonasAtual) September 17, 2023

Imagens exclusivas dos passageiros de dentro do avião durante o voo que caiu na cidade de Barcelos, no Amazonas. pic.twitter.com/OcPhTMDGFg — Portal Remador (@PortalRemador) September 17, 2023

O aparelho saiu de Manaus, por volta do meio-dia (hora local), com destino a Barcelos, a cerca de 400 quilómetros.

Os cadáveres estão acondicionados no pavilhão desportivo de Barcelos. De acordo com o governo do Amazonas, uma aeronave vai partir de Manaus, este domingo, para transportar os corpos.