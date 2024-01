Homem morre após queda na arriba da Nazaré

Um homem morreu esta quinta-feira na sequência de uma queda desde a arriba da Nazaré, no distrito de Leiria, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Oeste.

A mesma fonte referiu que a vítima é um homem entre os 40 e os 50 anos, que sofreu uma queda desde o Sítio da Nazaré até ao areal. O óbito foi declarado no local, acrescentou

O alerta para o acidente foi dado pelas 19:39 e no local estiveram elementos dos bombeiros, INEM, Polícia Marítima e PSP, num total de 14 operacionais apoiados por seis viaturas.