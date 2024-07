A colisão entre dois veículos ligeiros, um de passageiros e um de mercadorias, na Estrada Nacional 17 (EN17) em Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra, fez uma vítima que, segundo foi possível apurar, está em estado grave - entrou em paragem cardiorrespiratória, sabe a TVI.

O alerta foi dado às 09:58.

No local estão meios do INEM, dos Bombeiros e da GNR, com 11 operacionais e quatro veículos.