Uma mulher morreu esta quarta-feira na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro em Patacão, concelho de Faro, que provocou também dois feridos, um em estado grave, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente foi dado pelas 20:07 e as vítimas têm entre 35 e 40 anos, referiu fonte do Comando Sub-regional do Algarve.

Além da vítima mortal, uma mulher que seguia no motociclo, o acidente causou também ferimentos em dois homens, um em estado grave, referiu ainda.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores de Faro, INEM e GNR, num total de nove operacionais, apoiados por cinco viaturas.