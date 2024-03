Sete feridos em choque em cadeia na A41 em Valongo

Colisão entre dois veículos ligeiros em Oliveira de Azeméis com três feridos

Uma colisão entre cinco veículos ocorrida esta segunda-feira na Autoestrada 41 (A41), no acesso para a A42, na zona de Valongo, distrito do Porto, provocou sete feridos e levou à “obstrução parcial” daquela via, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com a fonte, a gravidade dos ferimentos ainda estava, às 08:55, a ser avaliada no local, tendo um dos feridos, considerado ligeiro, já sido transportado ao hospital.

A circulação rodoviária está a fazer-se de forma “mais lenta”, uma vez que “a faixa está parcialmente obstruída”.

Para o local foram deslocados 24 operacionais e 10 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Lordelo, uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) do INEM de Valongo, GNR e a concessionária Ascendi.

O choque em cadeia ocorreu ao quilómetro 43 da A41, no acesso à A42.