Um morto e trânsito cortado na sequência de um acidente no concelho de Porto de Mós

Uma colisão entre duas viaturas, no Itinerário Complementar (IC) 2, em Pedreiras, concelho de Porto de Mós, provocou um morto, estando aquela via cortada, disseram fontes da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Proteção Civil esta sexta-feira.

Segundo a GNR, o alerta para o acidente, uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, foi feito às 08:44, tendo provocado a morte de uma mulher, de 64 anos, condutora da viatura ligeira.

Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro, o condutor do veículo pesado, que foi transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, Elísio Pereira.

Este responsável adiantou que ao local acorreram três veículos – duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento - apoiados por 10 operacionais da corporação de Porto de Mós, além de três veículos do Instituto Nacional de Emergência Médica e dois da GNR.

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação do Destacamento e Trânsito de Leiria.

Pelas 10:50, o trânsito mantinha-se cortado no local.