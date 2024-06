Cão percorre mais de seis quilómetros para pedir ajuda para o tutor que teve um acidente

Uma viagem de lazer poderia ter terminado em tragédia, não fosse a preciosa ajuda de um cão. O animal percorreu mais de seis quilómetros para pedir ajuda para o seu tutor, Brandon Garrett, que teve um acidente e ficou preso no fundo de uma ravina em Oregon, nos Estados Unidos.

Garrett seguia na sua carrinha, com os seus quatro cães, quando não conseguiu fazer uma curva e a carrinha foi parar ao fundo de uma "ravina íngreme e cheia de arbustos", informa o Gabinete do Xerife do Condado de Baker.



O homem foi resgatado a 3 de junho, depois de não ter aparecido no acampamento onde estava a família, que percebeu que algo se passava, quando um dos cães apareceu no local.

Brandon Garrett conseguiu sair do veículo e arrastar-se por mais ou menos cem metros. O homem passou a noite no local e foi encontrado pelos familiares durante a manhã, que alertaram os serviços de emergência. Os outros cães estavam no local do acidente.

Alcançar a vítima não foi tarefa fácil. As autoridades tiveram de abrir caminho, cortando a vegetação, e montaram um "sistema de cordas" com um cesto para resgatar Brandon Garrett.

A vítima seguiu depois de helicóptero para um hospital local.