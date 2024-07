Despiste faz uma vítima mortal em Paredes

A condutora de um veículo ligeiro de passageiros, de 81 anos, morreu esta quarta-feira na sequência do despiste da viatura em que seguia em Vilela, Paredes, no distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos bombeiros de Lordelo.

Segundo a corporação, a viatura terá embatido contra um poste de iluminação pública.

O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

A ocorrência foi registada pelos bombeiros às 08:58 e a vítima era a única ocupante do automóvel.

No local estiveram ainda meios da Cruz Vermelha de Vilela, dos Bombeiros de Lordelo e da GNR.