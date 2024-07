Idoso morre após despiste em Torre de Moncorvo

Um homem de 75 anos morreu esta sexta-feira após o despiste de um veículo ligeiro, num caminho rural, na localidade de Carviçais, no concelho de Moncorvo, distrito de Bragança, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

De acordo com a mesma fonte, à chegada ao local as equipas de socorro encontram o septuagenário em paragem cardiorrespiratória e após manobras de reanimação, o óbito acabaria por ser decretado pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionado em Macedo de Cavaleiros.

O alerta foi dado às 11:49.

No local estiveram 25 operacionais apoiados por oito veículos a que se juntou a equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A GNR tomou conta da ocorrência.