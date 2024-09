Motociclista morre em despiste no concelho de Serpa

Um homem, de 38 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira no despiste do seu motociclo na Estrada Nacional 260 (EN260), na zona de Vila Nova de São Bento, concelho de Serpa, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou que as autoridades receberam às 00:12 o alerta para o despiste, que aconteceu ao quilómetro 49 da EN260, naquele concelho alentejano, no distrito de Beja.

A vítima mortal, que conduzia o motociclo, tinha 38 anos, precisou uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.

O corpo foi transportado para os serviços de medicina legal situados nas instalações do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

Para o local do sinistro foram mobilizados 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas, incluindo meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.