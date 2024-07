Quatro motociclistas perdem a vida na estrada. Dois em despistes e outros dois em colisões

Dois motociclistas morreram no sábado na sequência de despistes, um em Baçal, distrito de Bragança, e outro em Loureiro, Oliveira de Azeméis, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A mesma fonte indicou que o despiste na localidade de Baçal aconteceu às 21:51 e vitimou um homem de 42 anos, enquanto o despiste em Loureiro ocorreu às 23:51, na estrada nacional 224, tendo morrido o motociclista de 47 anos.

Estas duas mortes de motociclistas somam-se a outras duas, no sábado, na sequência de colisões com viaturas ligeiras nos concelhos de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, e Carrazeda de Ansiães, Bragança, indicou à agência Lusa fonte da GNR.