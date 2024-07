Sobe para quatro número de vítimas mortais após acidente em Melgaço

Um quarto ocupante do veículo que se despistou e incendiou na madrugada de hoje em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, morreu a caminho do hospital, indicou fonte da Proteção Civil.

Com esta morte sobe para quatro o número de vítimas mortais no acidente, que ocorreu na Estrada Municipal 202.

“Três morreram no local e registamos uma quarta vítima que tinha seguido em paragem cardiorrespiratória para o hospital”, disse à Lusa o comandante Operacional Distrital de Viana do Castelo, Marco Domingues.

O acidente ocorreu quando um veículo ligeiro se despistou, acabando por colidir com uma árvore, causando mais dois feridos graves.

De acordo com a GNR, as vítimas "são jovens entre os 18 e os 19 anos".

De madrugada, fonte da Proteção Civil disse à Lusa que seis pessoas seguiam no mesmo veículo.

A Câmara Municipal de Melgaço emitiu uma nota nas redes sociais, na qual se lê que “a comunidade de Melgaço partilha o luto e a tristeza destas famílias”.

“É com imenso pesar que comunicamos que a bandeira municipal está a meia haste, em sinal de luto pelo trágico acidente que vitimou quatro dos nossos jovens esta madrugada”, refere a mensagem publicada no Facebook.

O município apela à união “no apoio aos entes queridos e amigos na solidariedade para com os feridos”.

“Que as palavras possam trazer algum conforto neste dia tão triste para o nosso concelho. A autarquia está ao lado de cada um, neste momento tão difícil”, conclui.

Já o Jornal de Notícias avança que as vítimas faziam parte de um grupo de 25 a 30 jovens, antigos colegas de escola, todos eles da zona de Melgaço e que o acidente ocorreu numa estrada próxima do parque de campismo de Lamas de Mouro, estrada essa que populares dizem ser usada para corridas.

O alerta foi dado à 01:17 e no local chegaram a estar 24 operacionais apoiados por 10 veículos das forças de socorro, acrescentou fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho.